scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 14 August 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, खानपान का ध्यान रखें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 14 August 2025: विवाह के लिए आया कोई नया प्रस्ताव परिवार के बड़े बुजुर्गों को बेहतर लग रहा है. आपने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए थोड़ा समय मांगा है. संतान की गलत संगत के चलते उसने अपने स्वास्थ्य को काफी खराब कर ली है.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Eight of Pentacles

नए कार्य को लेकर थोड़ी दुविधा बनी हुई है. इस कार्य के लिए अपने काफी मेहनत की है. पर अभी भी कुछ जगह पर खुद को कमजोर पा रहे है. कुछ नया सीखने की कोशिश कुछ परिस्थितियों को ठीक कर सकती हैं. ऐसा आपको विश्वास है. अपने इसी विश्वास के सहारे किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाते नहीं है. कार्य क्षेत्र में आए नए अधिकारी ने अपने अनुसार कुछ नए बदलाव किए है. जिसके चलते अभी थोड़ा परेशानी होने लगी है. पर जल्द ही सब कुछ सही होता नजर आने लगेगा. विवाह के लिए आया कोई नया प्रस्ताव परिवार के बड़े बुजुर्गों को बेहतर लग रहा है. आपने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए थोड़ा समय मांगा है. संतान की गलत संगत के चलते उसने अपने स्वास्थ्य को काफी खराब कर ली है. किसी अच्छे चिकित्सक से मिलकर उसके स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर सकते है. अपने सपनों के अर्थ को समझिए. ईश्वर आपको कुछ संदेश दे सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों को जीवन में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
वृश्चिक राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, खानपान का ध्यान रखें 
तुला राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लापरवाही से बचें 
कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, जानिए कैसा रहेगा दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों के चलते काफी परेशानी हो सकती है. चिकित्सक ने आपको आगाह किया है.

आर्थिक स्थिति:व्यवसाय में आया आर्थिक लाभ ने अच्छा खासा फायदा दिलाया हैं. माता से थोड़ी सी धनराशि उधार ली है.

रिश्ते: बड़े भाई की शादी को तैयारियों में पूरे परिवार का उत्साह दिखने को मिल सकता हैं. कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement