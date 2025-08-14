Kumbh Tarot Rashifal 14 August 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, खानपान का ध्यान रखें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Eight of Pentacles

नए कार्य को लेकर थोड़ी दुविधा बनी हुई है. इस कार्य के लिए अपने काफी मेहनत की है. पर अभी भी कुछ जगह पर खुद को कमजोर पा रहे है. कुछ नया सीखने की कोशिश कुछ परिस्थितियों को ठीक कर सकती हैं. ऐसा आपको विश्वास है. अपने इसी विश्वास के सहारे किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाते नहीं है. कार्य क्षेत्र में आए नए अधिकारी ने अपने अनुसार कुछ नए बदलाव किए है. जिसके चलते अभी थोड़ा परेशानी होने लगी है. पर जल्द ही सब कुछ सही होता नजर आने लगेगा. विवाह के लिए आया कोई नया प्रस्ताव परिवार के बड़े बुजुर्गों को बेहतर लग रहा है. आपने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए थोड़ा समय मांगा है. संतान की गलत संगत के चलते उसने अपने स्वास्थ्य को काफी खराब कर ली है. किसी अच्छे चिकित्सक से मिलकर उसके स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर सकते है. अपने सपनों के अर्थ को समझिए. ईश्वर आपको कुछ संदेश दे सकते हैं.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों के चलते काफी परेशानी हो सकती है. चिकित्सक ने आपको आगाह किया है.

आर्थिक स्थिति:व्यवसाय में आया आर्थिक लाभ ने अच्छा खासा फायदा दिलाया हैं. माता से थोड़ी सी धनराशि उधार ली है.

रिश्ते: बड़े भाई की शादी को तैयारियों में पूरे परिवार का उत्साह दिखने को मिल सकता हैं. कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे है.

