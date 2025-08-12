Kumbh Tarot Rashifal 12 August 2025: उधार लिया पैसा वापस दे सकते हैं, कोई छोटी शल्य चिकित्सा हो सकती है

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-Seven of swords

वक्त आपके प्रतिकूल है.कोई आपको अपनी किसी साजिश का हिस्सा बना सकता हैं.किसी की बातों में आकर आप किसी गलत कार्य को अंजाम दे सकते हैं.ऐसी संभावना बनती नजर आ रही है.इस समय आपको काफी सावधान और सजग रहने की जरूरत है.आपके विरोधी इस फैसले को अपने पक्ष में करने के लिए अनैतिक तरीके अपना सकते है.किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले.अगर धनराशि ज्यादा है,तो बिना किसी लिखा पढ़ी के लेनदेन न करे.आपके सहयोगी आपके किसी कार्य में आ रही रूकावटों से बाहर निकलने के लिए आपको गलत तरीके से समस्या का समाधान करने को कह रहे है.अपनी बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों में आ रही रूकावटों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए.आपके कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आपके खिलाफ अधिकारियों को बहकाने का प्रयास कर सकता है.सावधान रहिए और आस पास के वातावरण को समझने का प्रयास करें.अपनी आगे की योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करने से बचिए. किसी को बिना मांगे कोई सलाह न दे.नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना मिलने की उम्मीद नजर आ सकती हैं.

स्वास्थ्य : कोई छोटी शल्य चिकित्सा हो सकती है. बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई भी उपचार दूसरों की सलाह से न करें.

आर्थिक स्थिति: किसी का उधार लेकर समय पर न चुकाने से आपकी साख खराब हो सकती है.परिवार में किसी की बीमारी पर हुआ खर्चा परेशान कर सकता है.

रिश्ते : प्रेम संबंध में बातों को छुपा सकते है. दूसरों से प्रिय के संबंध में कुछ बातें सुनने को मिल सकती है.

