Kumbh Tarot Rashifal 10 September 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकती है धन हानि, जल्दबाजी से बचें

कुंभ (Aquarius):-

Cards :- Knight of Pentacles

काफी समय पूर्व किसी करीबी को दिया पैसा अभी तक वापस नहीं मिटा नजर आ रहा है. साथ ही व्यापार में लगाया हुआ पैसा भी कहीं अटक सकता हैं. कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओ के चलते परियोजना के पूर्ण होने में संशय होने लगा है. व्यवसाय में चलते आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उस पैसे को वापस चाह रहे हैं. मित्र द्वारा लगातार कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको टाल दिया जा सकता है. कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर न मिल पाने के कारण उच्च अधिकारियों द्वारा नोटिस मिलने की संभावना बन सकती है. हो सकता हैं, कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाए. इस चिंता के चलते काफी मानसिक तनाव हो रहा है. धैर्य और संयम के साथ इस बुरे वक्त का सामना कीजिए. अभी किए गए कार्य वक्त अनुकूल होने पर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. अपने मेहनत और परिश्रम से अपने कार्य को सफल बनाने की कोशिश कीजिए.

स्वास्थ्य : कार्य क्षेत्र में मानसिक तनाव के चलते बुरे व्यसनों की तरफ झुकाव महसूस कर सकते हैं. सिरदर्द और अवसाद की समस्या से परेशान रह सकते है.

आर्थिक स्थिति : रुका हुआ पैसा वापस मिलने की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है. धन की आवक भी कम है. व्यर्थ के खर्चों की अधिकता से मन परेशान हो सकता है.

रिश्ते : पति-पत्नी के मध्य अनबन भर सकती है . संतान के साथ किसी बात को लेकर काफी बहस होने की संभावना बन सकती हैं. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ रिश्ते में तनाव आ सकता है.

---- समाप्त ----