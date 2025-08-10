Kumbh Tarot Rashifal 10 August 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, सेहत का ध्यान रखें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Six of swords

नए कार्य क्षेत्र में अभी तक नहीं आपको स्थायित्व नहीं मिल पाया है. जिसके कारण मन में बेचैनी हो सकती हैं. आप अभी आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है. कि आप नौकरी को छोड़ कर किसी व्यवसाय में अपने हाथ आजमा सके. आपको अपनी क्षमता का आकलन करने की जरूरत है. कोशिश कीजिए, कि आपके कार्य सफलता पूर्वक समय से पूरे हो सकें. आपको नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी प्राप्त हो सकता हैं. नई जगह आपके लिए बिल्कुल अपरिचित हो सकती हैं. लेकिन आपको विश्वास है, कि आप अपनी नौकरी और स्थान दोनों के बीच सही सामंजस्य स्थापित कर लेंगे. वर्तमान जगह को छोड़कर जाना आपके लिए आसान नहीं है. जीवन को सुचारू रूप से चलाने और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखने कुछ परिवर्तन आवश्यक है. हो सकता हैं,कि आप अपने परिजनों के खिलाफ जाकर विवाह करे. किसी किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करने का हौसला रखिए.

स्वास्थ्य : पूर्व से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याएं पुनः उभार सकती हैं. परिवार में किसी बड़े की तबीयत को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय में हुई हानि ने आर्थिक नुकसान पहुंचा है. व्यर्थ के सभी खर्चों पर काबू करने की आवश्यकता है.

रिश्ते : जीवनसाथी के साथ अनबन होती नजर आ रही है. सामने वाला आपकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है. क्रोध से बात बनाने की जगह बिगड़ सकती है.

---- समाप्त ----