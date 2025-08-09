scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 9 August 2025: कुंभ राशि वाले व्यवसाय को आगे ले जाने की योजना पर विचार कर सकते हैं, मेहनत-लगन से कार्य करें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 9 August 2025: जमीन से जुड़े होने के कारण आपके व्यवहार में अहंकार और घमंड बिल्कुल भी नहीं है. यही बात सभी को प्रभावित करती है.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius):-
Cards:-King of Pentacles 

जमीन से जुड़े होने के कारण आपके व्यवहार में अहंकार और घमंड बिल्कुल भी नहीं है. यही बात सभी को प्रभावित करती है. अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में अपने कड़ी मेहनत से अपनी अच्छी साख बनाई हुई है. इस बात से आपके कुछ प्रतिद्वंदियों को काफी ईर्ष्या हो सकती है. इसलिए अपने आसपास के लोगों और माहौल से थोड़ा सतर्क और सजग रहने की जरूरत है. अपने आलसी और अनुशासनहीन स्वभाव में बदलाव लाने की जरूरत हो रही है.

यदि पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे, तो उसमें सफलता निश्चित हैं. कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में भरोसेमंद और जिम्मेदार बनिए. तभी तो सभी लोग आपकी और आपके कार्यों की कदर कर पाएगी. हालांकि आप स्वभाव से काफी धैर्यवान और संयमित व्यक्ति हैं. किंतु आवश्यकता पड़ने पर आपके स्वभाव में अच्छी खासी कठोरता भी आ सकती हैं. आप गलत बात ओर गलत लोगों को उनके कार्य के आधार पर कड़ा दंड भी दे सकते हैं. 

स्वास्थ्य: कहीं ऊंचाई पर चढ़ते समय अचानक से पैर फिसलने से काफी चोट आ गई हैं. जिसके चलते घरेलू कार्यों में भी काफी दर्द सहन करना पड़ सकता हैं. 

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर बनी चिंता पिता ने दूर कर दी हैं. व्यवसाय को आगे ले जाने की योजना पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: कुछ लोग आपके लिए बेहतर नहीं हैं. उनके साथ संबंधों में धीरे धीरे दूरी लाने का प्रयास करें.

