scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 5 September 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकती है आर्थिक हानि, लेनदेन से बचें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 5 September 2025: इस स्थिति में भी अपना धैर्य और संयम बनाएं रखने की कोशिश कर रहे हैं. ये सच में काबिले तारिफ हैं. नौकरी में चल रही स्थिति को अपने परिजनों से छुपा सकते हैं. सबके सामने खुश रहने का नाटक कर सकते हैं.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Three of swords

किसी बात के चलते जीवनसाथी से काफी बहस हो सकती हैं. हो सकता हैं, कि लंबे समय से वो अतीत के किसी रिश्ते की सच्चाई आपसे छुपाता आ रहा हैं. अब जब कोई अप्रिय स्थिति उसके जीवन में बनाने लग रही हैं. तो उसने आपको इस सच्चाई से अवगत करा दिया. इस बात से आपका उसके ऊपर से विश्वास उठा गया हैं. आप सामने वाले से अलग होने का फैसला कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता का श्रेय आपके सहयोगी ने चालाकी से ले सकता हैं. इस बात का पता चलने पर आप काफी आहत हो सकते हैं. अपने हमेशा हर परिस्थिति में सामने वाले का भरपूर साथ दिया हैं. कुछ बातों और रिश्तों को लेकर कठोर निर्णय ले सकते हैं. इस स्थिति में भी अपना धैर्य और संयम बनाएं रखने की कोशिश कर रहे हैं. ये सच में काबिले तारिफ हैं. नौकरी में चल रही स्थिति को अपने परिजनों से छुपा सकते हैं. सबके सामने खुश रहने का नाटक कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों को हो सकता है बड़ा लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों को बड़ी धनराशि मिल सकती है, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, सेहत का ध्यान रखें 
तुला राशि वालों को हो सकता है मुनाफा, लापरवाही से बचें 
कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, सेहत का ख्याल रखें 
Advertisement

स्वास्थ्य: सांस लेने में हो रही तकलीफ किसी बड़ी बीमारी की तरफ इशारा कर सकती हैं. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति: समय आपके प्रतिकूल है. इस समय किसी भी तरह का आर्थिक लेनदेन न करें.

रिश्ते: पिता से चल रही अनबन खत्म कर सकते हैं. किसी से विवाह की इच्छा परिजनों के सामने रख सकते हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement