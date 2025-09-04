Kumbh Tarot Rashifal 4 September 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकती है धन हानि, लेनदेन से बचें

कुंभ(Aquarius):-

Cards:-Seven of wands

कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता हैं. जहां कोई भी साथ नहीं देता. चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो. ऐसी स्थिति में खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास कर आगे बढ़ना सभी कठिनाइयों से बाहर ला सकता हैं. वर्तमान समय में आपके साथ सहयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति अभी नजर नहीं आ रहा हैं. किसी कठोर निर्णय के लेने के कारण कुछ लोगों ने आपसे दूरी बना ली हैं. यह बात आपके मन को आहत अवश्य कर रही है. पर पीछे न हटने का आपका निर्णय आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हैं. परिस्थितियां कुछ जटिल हैं,पर सामने अच्छे प्रतिफल बाहें भी फैलाए हुए है. इस अवसर को अपने हाथ से न जाने का फैसला कर अकेले ही आगे बढ़ना स्वीकार कर लिया है. कुछ ऐसे लोगों की संगत में आप पड़ चुके है. इस संगत से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए. संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार जल्द ही मिलता नजर आएगा. जीवनसाथी के साथ कुछ तनाव हो सकता हैं. बातचीत करके इस तनाव को कम करने का प्रयास कर सकते हैं. मन में आध्यात्म के प्रति झुकाव महसूस कर रहे है. अपने मन की शांति के लिए किसी आध्यात्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. नौकरी में स्थानांतरण के साथ पदोन्नति हो सकती हैं.

स्वास्थ्य:किसी भी चीज की अति बुरी होती है. चाहे वो खानपान हो या कुछ और. जीवन को संयमित बनाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के प्रयास सफलता ला रहे हैं. किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें.

रिश्ते:रिश्ते में पारदर्शिता आगे भी संबंधों को बेहतर बनाने में सहायता करती है. झूठ बोलने की जगह सच का साथ दें.

---- समाप्त ----