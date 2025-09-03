Kumbh Tarot Rashifal 3 September 2025: पैसों क्या उजावक सामान्य रहेगी, जरूर से ज्यादा फिजूल खर्ची ना करें

कुंभ(Aquarius):-

Cards:- Judgement

गलत कार्य की सजा वक्त आने पर जरूर मिलती हैं.आप इस स्थिति से कितना भी बचना चाहे.पर पूर्व में किए अपने गलत कार्यों की सजा जरूर मिलती हैं.हो सकता हैं ,कि आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ जाए.किसी पुरानी गलती के चलते किसी मित्र या पास में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ विवाद हो सकता है. इस विवाद का समय रहते ही निपटारा करना आप सबके लिए बेहतर रहेगा. बार-बार अपनी गलतियों का दोहराव ना करें.इससे आप लोगों की नजरों में अपना मान सम्मान कम कर सकते हैं. अतीत में किए गए कुछ अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है इस अवसर को हाथ से जाने ना दे. नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है.कुछ समय से कार्य क्षेत्र में किसी का हस्तक्षेप महसूस कर रहे हैं. यदि इजाजत संबंधी कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ है. तो उसमें भी सुधार आता नजर आएगा. निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है. करीबी लोगों के साथ अपने रिश्ते में सुधार लाइए. हो सकता है, कि कोई रिश्ता आपके पहल करने का इंतजार कर रहा हो.

स्वास्थ्य: शरीर में कहीं चोट लगने के कारण थकान महसूस कर सकते हैं.इससे आपके कार्यों में रुकावट उत्पन्न हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: पैसों क्या उजावक सामान्य रहेगी. जरूर से ज्यादा फिजूल खर्ची ना करें.

रिश्ते: कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं.अपने रिश्तों में सुधार लाने के सभी प्रयास आप हमेशा से करते आए हैं.

