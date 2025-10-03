Kumbh Tarot Rashifal 3 October 2025: कुंभ राशि वालों का धन खर्च बढ़ सकता है, गुस्से पर कंट्रोल रखें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- King of swords

बचपन से पारिवारिक जिम्मेदारियां का बोझ उठाते उठाते व्यवहार में कठोरता आ सकती है, जिसके चलते लोगों के साथ कई बार रुखा व्यवहार कर देते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ किया गया आपका व्यवहार उसके मन को काफी आहत कर सकता है, जिसके चलते वह आपकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की कोशिश करेगा. इस समय अपने व्यवहार में थोड़ी नम्रता और सरलता लाने का प्रयास करें. बार-बार हो रही शिकायतें आपके कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं. साथ ही, उच्च अधिकारी आपका स्थानांतरण किसी अन्य जगह करने पर विचार कर सकते हैं.

अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखने का प्रयास करें. दोनों के बीच संतुलन बनाएं. यदि आप दोनों को मिलने की कोशिश करेंगे तो आप स्वयं ही उलझ जाएंगे. क्रोध और गुस्से पर क्रोध और अपशब्दों पर काबू रखें. सामने वाला कौन है, इस बात का अवश्य ख्याल रखें. अन्यथा असंयमित वाणी और अपशब्दों का प्रयोग आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वजह बन सकता है. सावधान रहें और अपने विचारों को सोच समझकर प्रकट करें.

स्वास्थ्य: जरूर से ज्यादा मीठा खाना वजन बढ़ाने और मधुमेह की समस्या को उत्पन्न कर सकता है. बैठकर कार्य करने के कारण वैसे ही आपका वजन अनियंत्रित होता जा रहा है.

आर्थिक स्थिति: कुछ नए सुख सुविधा के साधनों पर धन खर्च कर सकते हैं. एक छोटा सा व्यावसायिक स्थान खरीदने की कोशिश शुरू कर चुके हैं.

रिश्ते: परिवार में किसी की विवाह को लेकर हर्षोल्लास बना हुआ है, जिसके चलते काफी चहल पहल हो रही है.

---- समाप्त ----