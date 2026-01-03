Kumbh Tarot Rashifal 3 January 2026: किसी सुंदर जगह की यात्रा कर सकते हैं, मन को शांत रखें

कुंभ(Aquarius):-

Cards:- Three of cups

दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकते है.लंबे समयांतराल के बाद पुराने मित्रों से हुई मुलाकात अभिभूत कर सकती है. किसी मित्र की खरीदी हुई संपत्ति का जश्न मना सकते हैं.कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति के चलते कुछ समय से कार्य क्षेत्र से दूर जाने की इच्छा बन सकती है.इस स्थिति के चलते मन में काफी असंतोष आ रहा था. मन की शांति और सुकून के लिए किसी प्राकृतिक स्थान की यात्रा कर सकते है.प्रकृति के समीप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. जीवन में अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं. तो मित्रों की तरफ हाथ बढ़ा कर देखिए.कोई न कोई आपका हाथ जरूर थमेगा.इस बात का विश्वास रखें.

अचानक से अतीत के किसी व्यक्ति से जिसके साथ एक लंबे समय से कोई संवाद नहीं रहा है.उसके सामने आने से आप व्यवहार में हैरानी के साथ खुशी का मिश्रण देखेंगे. कोई कार्य अपूर्ण हैं.तो उसको पूरा करें.प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता की पूर्ण संभावना है. आपके किए गए कार्य दूसरों की सराहना प्राप्त करेंगे.घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है.रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है.

स्वास्थ्य: व्यस्ततम जीवन से थोड़ा समय स्वास्थ्य समस्याओं की तरफ भी देने का प्रयास करें. छोटी या बड़ी किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या को लेकर लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में अच्छी वेतन वृद्धि आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है.

रिश्ते: यदि किसी के साथ थोड़ी अनबन चल रही है.तो पहल कर रिश्तों को सुधार सकते है.

---- समाप्त ----