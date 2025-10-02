scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 2 October 2025: कुंभ राशि वालों के जीवन में धन की आवक रहेगी सामान्य, मान सम्मान में वृद्धि पाएंगे

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 2 October 2025: अपने व्यवहार और आदतों में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए. इससे न केवल आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे.

कुंभ(Aquarius):-

Cards:- Justice

यदि हम जीवन में हमेशा गलत तरीकों से अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे. तो आगे चलकर उसका दुष्परिणाम हमें देखना पड़ेगा. यह ईश्वर का न्याय है आप कार्यों में जितना अधिक सच्चाई रखेंगे आपको प्रतिफल भी उतने अधिक अच्छे प्राप्त होंगे कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान, मान सम्मान और रुतबा बनाए रखने के लिए कई बार अपने अपने सहयोगियों को नीचा दिखाने की कोशिश की है. जिसके परिणाम स्वरूप अब आपका किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद हो सकता हैं. अपने व्यवहार और आदतों में बदलाव लाने की कोशिश कीजिए. इससे न केवल आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे. साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में वृद्धि भी हो सकती है. किसी प्रकरण में यदि कुछ समय से फंसे हुए थे. तो इस समय प्रकरण के बारे में सभी जानकारी एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए. यह ना हो कि न्याय प्राप्ति के समय फैसला आपके विपक्ष में हो जाए.

स्वास्थ्य: किसी जहरीले कीड़े के काटने के कारण त्वचा में छोटे-छोटे निशान उभर सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर कुछ घरेलू उपचार निजात पाने की कोशिश कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक सामान्य रहेगी. इस समय किसी के साथ लेनदेन ना करें.

रिश्ते: यदि आप सामने वाले के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे. तो बदले में आपको सम्मान और प्रेम ही प्राप्त होगा.

