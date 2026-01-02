Kumbh Tarot Rashifal 2 January 2026: कुंभ वाले पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें, गलती भारी पड़ सकती है

कुंभ (Aquarius):-

Cards :-Three of cups

किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें.आपकी स्वच्छंद जीवनशैली जीवन में तनाव बढ़ा सकती हैं.किसी से कोई वादा न करें.कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है.जल्द ही किसी कार्य पूरा होने की सफलता का जश्न मना सकते हैं.कार्यों की गति तेज होती नजर आएगी. नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण हो सकता है.कुछ पुराने मित्रों से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है.बिना सोचे समझे लोगों पर अति विश्वास न करें.

नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.अपनी निजी संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने के प्रयास कर सकते हैं. गुस्से पर काबू रखें और वाणी में मधुरता लाएं.लोगों के साथ अभद्र भाषा का उपयोग न करें.संतान की गलत संगत से चिंतित हो सकते हैं.मित्रों के साथ किसी बंद पड़े व्यवसाय को पुनः शुरू करने की योजना बना सकते है. परिवार में किसी के विवाह की तैयारी हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ वैचारिक मतभेद होने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं.कार्य की अधिकता से तनाव बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य:परिवार में किसी की खराब तबियत के चलते स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है.इस बात से चिंतित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: साझेदार पैसों का हेरफेर कर सकता है व्यवसाय में आर्थिक हानि होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की सहमति मिल सकती है.इससे सभी परिजन उत्साहित होंगे.

