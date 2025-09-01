scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 1 September 2025: ऋण ले सकते हैं,माता के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Queen of wands

ऐसी कोई  महिला कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर पदोन्नत होकर आ सकती हैं.जिससे मिलकर आप काफी तनाव महसूस कर सकते हैं.इस महिला का आपके अतीत से रिश्ता है.जीवनसाथी को लेकर आपकी महत्वकांक्षा इतनी अलग है.जिसके चलते अभी  तक मनचाहा जीवनसाथी मिल नहीं पाया हैं.लेकिन इस महसूस होगा, कि जल्द ही ये तलाश पूरी हो जाएगी.किसी नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती हैं.यदि कोई आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा हो.तो उसे साफ शब्दों में मना करना बेहतर होगा.अपनी भाषा में अपशब्दों का उपयोग न करें.यदि किसी के साथ आपको कार्य करने की इच्छा नहीं है.तो उसे ये बात बताना जरूरी हैं.किसी की भी बातों को हमेशा अनसुना ना करें.यदि कोई किसी बात पर जोर दे रहा हो.तो कम से कम उस बात को एक बार जरूर सुने.आपकी कुछ समस्याएं ऐसे  ही सुलझ जाएगी.यदि आप अड़ोसी पड़ोसी के चक्कर में रहे.तो थोड़ा संभल कर रहे. लोग आपको बुद्धू बना सकते हैं.

स्वास्थ्य: गले में दर्द और खांसी ने काफी परेशान कर रखा हैं.इनके चलते कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो रहा हैं.

आर्थिक स्थिति:बेटी की उच्च शिक्षा के लिए ऋण ले सकते हैं.छोटी छोटी बचत कर पैसों को जमा कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने प्रिय के लिए कोई अच्छा उपहार ले सकते हैं.माता के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं.

