Kumbh Tarot Rashifal 1 January 2026: गलतफहमी दूर हो सकती हैं, करना होगा ये एक काम

कुंभ (Aquarius):

Cards: The Devil



जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास नए वर्ष में कर सकते है. प्रिय के व्यवहार में आई उदासीनता परेशान कर सकती है. इस समय उसका रवैया परायों जैसा हो सकता है. इस समय सामने वाला नजर अंदाज कर सकता है.व्यवसाय में साझेदार के साथ चली आ रही गलतफहमी दूर हो सकती हैं.



आप दोनों पुनः सभी पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं.परिवार में किसी के विवाह की तैयारियां चल सकती है.जिससे वातावरण उत्साहित हो सकता है.वैचारिक मतभेद के चलते जीवनसाथी के साथ अलगाव हो सकता है.



किसी बात पर बढ़ा झगड़ा अब काफी हद तक रिश्ते को प्रभावित कर गया है.बुरी आदतों के चलते परिजनों से माफी मांग सकते है. नई नौकरी की प्राप्ति कही दूर हो सकती है.कोशिश करें कि आपके किसी व्यवहार से किसी को भी तकलीफ न हों.दूसरों की बातों में आकर अपने प्रियजनों को नाराज न करें.लोगों की बातों को अनसुना करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न हो.सर्दी में अपने खानपान का विशेष ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति: लोगों से लिया उधार चुकाने के लिए चिंतित हो सकते हैं.बचत की आदत डालें.

रिश्ते: अपने बड़ों को जाने अनजाने पहुंचाए दुःख की माफी मांग सकते है.जीवनसाथी के साथ कहीं यात्रा पर जाने की योजना बना रहे है.

