आज 31 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: साल के आखिरी दिन कुंभ राशि वाले न करें ये एक गलती, बड़बोलेपेन से बचें

कुंभ - आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं में सहजा बने रहेंगे. कार्यगति तेज रहेगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. भावनात्मक संवाद में धैर्य दिखाएं. बड़ों का सानिध्य रखें. अपनों से करीबी बढ़ाएं. प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन एवं वाहनादि के मामलों में रुचि बढ़ेगी. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें. आवश्यक विषयों पर ध्यान दें. अकारण हस्तक्षेप से बचें. पारिवारिक मामलों में संतुलन बढ़ाएं. स्वजनों से मतभेद मिटाएं. स्वार्थ त्यागें.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों व महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. पेशेवरों से चर्चा संवाद बनाए रखेंगे. करियर में सकारात्मकता बढ़ेगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. संपर्क अच्छा बनाए रखेंगे. नेतृत्व के निर्देशों की अनदेखी से बचेंगे.

धन संपत्ति- घर में जरूरी सुविधाओं को जोड़ सकते हैं. भौतिक संसाधनों में रुचि दिखाएंगे. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. जिद में न आएं. जरूरी वस्तुओं की खरीदी पर जोर होगा. अपेक्षित लाभ एवं प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- परिचितों से चर्चा संवाद में सहजता बनाए रहेंगे. बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते निभाएं. घरेलु मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में अधिक समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. जिद अहंकार में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- सुख सौख्य बनाए रखें. हर्ष आनंद बना रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित कराएं. खानपान बेहतर रहेगा. अफवाह व पूर्वाग्रह से बचें.

शुभ अंक : 4 5 7 और 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. बड़ी सोच रखें.

