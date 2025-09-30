scorecardresearch
 

Feedback

आज 30 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: महाष्टमी पर आज कुंभ राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, रिश्तों में आएगी शुभता

Aaj ka Kumbh Rashifal 30 September 2025, Aquarius Horoscope Today: विविध प्रयासों में तेजी रखेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - कारोबारी मामलों में उत्साह दिखाएंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. नियमों का पालन रखेंगे. आर्थिक प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. अनुबंधों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. उद्योग व्यापार से जुड़े मामलों संवरेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता लाएंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- साहसिक फैसले लेने में आगे रहेंगे. लेनदेन के अवसर बढ़ेंगे. विविध प्रयासों में तेजी रखेंगे. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. करियर व्यापार में उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. आय के अन्य स्त्रोत सृजित होंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. सभी का भरोसा बनाए रखेंगे. वित्त संबंधी मामले सधेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ: काम से जुड़ी यात्रा का योग है, मेहनत का फल मिलेगा 
सोमवार के दिन कुंभ राशि वाले कारोबार में पाएंगे तेजी, सबको साथ लेकर चलेंगे 
कुंभ: योजना बनाकर काम करने का समय है, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना होगा 
पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे, सहकर्मी सहायक होंगे 
कुंभ: सेहत के मामले में ध्यान दें, जल्दबाजी में फैसला ना करें 

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. आपसी व्यवहार में मधुरता रहेगी. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. व्यक्तिगत संबंध संवार लेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावी होगा. कार्यों में गति बनाए रखेंगे. प्रतिभा पर जोर रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद में सुधार होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. बड़प्पन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement