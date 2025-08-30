scorecardresearch
 

आज 30 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे, धन धान्य के कार्य प्रभावी बने रहेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 30 August 2025, Aquarius Horoscope Today: सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यां को समर्थन मिलेगा. उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. विविध विषयों में पहल पराक्रम रखेंगे.

कुंभ - करियर की उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. अधिकारियों से भेंट में संकोच दूर होगा. विविध कार्यां में सक्रियता दिखाएंगे. शासन प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यां को समर्थन मिलेगा. उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. विविध विषयों में पहल पराक्रम रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ का स्तर बेहतर होगा. सफलता प्रतिशत संवारेंगे. प्रबंधन पर जोर होगा. करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं. सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर बना रहेगा. भेंट संवाद में सक्रियता बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- शासन से जुड़ाव के मौके बनेंगे. अवसरों को बल मिलेगा. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. शुभकार्यां को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. धन धान्य के कार्य प्रभावी बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाओं में पहल रखेंगे. करीबियों व परिजनों में तालमेल रहेगा. स्पष्ट व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. घर परिवार में अतिथि घर आ सकते हैं. संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन पर ध्यान देंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. शुभकर सूचनाएं प्राप्त होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर करेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 3 6 और 8

शुभ रंग : नीला

आज का उपाय :  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. संवाद बढ़ाएं

