आज 29 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: सोमवार के दिन कुंभ राशि वाले कारोबार में पाएंगे तेजी, सबको साथ लेकर चलेंगे

कुंभ - आर्थिक उत्कर्ष को बनाए रखने वाला समय है. लाभ एवं विस्तार के अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. परिजनों का साथ और सहयोग मिलेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक वक्त बिताएंगे. आय में वृद्धि बनी रहेगी. तेजी रखेंगे. सूझबूझ से लक्ष्यों को साधेंगे. पेशेवर प्रयास बनेंगे. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. तर्क संवाद को महत्व देंगे. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. मित्र संबंधों को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार अनुकूलन रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. व्यवसायिक योजनाएं फलेंगी. अधिकारियों से भेंट होगी. प्रबंधकीय प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष संवारेंगे. लाभ में सुधार संवार बढ़ेगा. कारोबार में तेजी रखेंगे. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. इच्छित कार्य पूरे करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक प्रदर्शन संवार पाएगा. रिश्तों में सहजता व मिठास रहेगी. मन के मामले मजबूत होंगे. वाद संवाद में प्रभावी रहेंगे. रिश्ते बेहतर रखेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सभी स्वजन सहायक हांगे. स्मरणीय पल बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में मधुरता बनी रहेगी. व्यक्तित्व संवरेगा. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य लाभ रहेगा. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 2 5 8



शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशती का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रयास बढ़ाएं.

