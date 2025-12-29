आज 29 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: लक्ष्य पूरे करने से उत्साह दिखाएंगे, सक्रियता बनाए रखेंगे

कुंभ- सूचनाओं के आदान प्रदान में सहज बने रहेंगे. साहस पराक्रम में वृद्धि बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश होगी. भाईचारा बढ़ाने का प्रयास रहेगा. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. आवश्यक जानकारी जुटाने पर जोर बनाए रखेंगे. सहकारिता संवार पर रहेंगी. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सभी से सामांजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. सूझबूझ व जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. सहजता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से चर्चा संवाद बेहतर रहेगा. व्यावसायिक सफलता से उत्साहित रहेंगे. विस्तार पर फोकस बना रहेगा. विस्तार कार्यों में रुचि बढे़गी. अधिकारियों के सहयोग मिलेगा. व्यवस्था बेहतर होगी.

धन संपत्ति- आर्थिकी पर जोर होगा. व्यावसायिक सहकारिता बढ़ाएंगे. बचत व विस्तार के प्रयास सफल होंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ सकती हैं. लक्ष्य पूरे करने से उत्साह दिखाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों से मधुर संबंध बने रहेंगे. करीबियों से भेंट होगी. यादगार वक्त बिताएंगे. अतिथियों आगमन बना रहेगा. संबंधों पर फोकस रखेंगे. आपसी विश्वास बल पाएंगे. शुभता सहजता बनी रहेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास दिखाएंगे. भावनात्मक बातचीत प्रभावी रहेगी. अपनों की मदद बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- घर में सुख बढ़ा रहेगा. हर्ष आनंद रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. सूझबूझ व सजगता बनाए रहेंगे. आलस्य त्यागें. प्रदर्शन संवारें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. भाईचारा बढ़ाएं.

