आज 29 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों के आर्थिक मामले संवारेंगे, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

कुंभ - भाग्य की वृद्धि से परिणाम साधेंगे. विविध परिणामों में शुभता का संचार रहेगा. सुखदस्थिति के संकेत हैं. सभी सहयोगी बने रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा लाभ बना रहेगा. लाभवृद्धि से उत्साहित रहेंगे. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामले साधेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. लंबित योजनाओं में सक्रियता आएगी. जरूरी कार्यं से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति-- लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. चहुंओर शुभता बढ़त पर बनी रहेगी. सहजता से कार्य करेंगे. आर्थिक मामले संवारेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी मामलों में उछाल बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सक्रियता आएगी. उद्योग में प्रभाव बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. आदरभाव बनाए रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध कार्यं को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 6 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. संकल्प भाव बढ़ाएं.



