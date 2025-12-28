आज 28 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: स्वास्थ्य बेहतर होगा, जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे

कुंभ - घर में हर्ष आनंद से अपनों के साथ वक्त बिताएंगे.लोगों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे.धनधान्य के संग्रह में मदद मिलेगी.कुल परंपराओं को बल देंगे.सभी मामलों में तेजी रहेगी.करियर व्यापार में प्रभाव बनाए रखेंगे.जोखिमपूर्ण कार्योंं में रुचि रहेगी.संपर्कां का लाभ उठाएंगे.संबंधियों से तालमेल रहेगा.अनुभवियों से सलाह लेंगे.स्वास्थ्य बेहतर होगा.जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे.निंरतरता पर ध्यान देंगे.व्यक्तिगत गतिविधियां बढें़गी.यात्रा पर जा सकते हैं.संरक्षण के कार्य बनेंगे.
नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पर रहेगा.कारोबारी श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे.पेशेवर चर्चा संवाद में स्थिति मजबूत रहेगी.वातावरण सकारात्मक रहेगा.इच्छित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.
धन संपत्ति- धनलाभ बढ़ा रहेगा.हितवृद्धि होगी.बचत पर फोकस होगा.रहन सहन उच्च बनाए रखेंगे.प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.आर्थिक समृद्धि के अवसर बढत पर रहेंगे.
प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशियों को बढ़ाएंगे.सबका साथ और समर्थन प्राप्त होगा.कुटुम्बियों में परस्पर विश्वास रहेगा.व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.मित्रों से भेंट मुलाकात होगी.प्रेम संबंध मजबूत होंगे.भरोसा बढ़ेगा.वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे.विनम्रता बनाए रखेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रहेगा.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.तार्किकता पर जोर देंगे.आत्मविश्वास बल पाएगा.स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.मनोबल बढ़ा रहेगा.
शुभ अंक : 1 3 और 8
शुभ रंग : बैंगनी
आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.बड़ी सोच रखें.