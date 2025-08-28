scorecardresearch
 

Feedback

आज 28 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे, करियर सुधार पर रहेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 28 August 2025, Aquarius Horoscope Today: धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे. करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. संग्रह पर फोकस रहेगा.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - करियर में उछाल आने के संकेत हैं. साक्षात्कार में अपेक्षित सफलता मिल सकती है. कारोबार को इच्छित गति मिलेगी. लाभ प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. पेशेवरों से भेंट संपर्क बढ़ाएंगे. करीबियों के ममक्ष स्थिति मजबूत बनेगी. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. उच्च शि़क्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय पक्ष संवार पाएगा. पेशेवर उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. संपर्क बढ़ाने पर जोर देंगे. समझौतों को गति देंगे. कामकाज में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे. विभिन्न कार्यों में आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- लाभ का स्तर संवार पाएगा. धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे. करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. संग्रह पर फोकस रहेगा. पहल बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

गणेश चतुर्थी पर आज कुंभ राशि वाले सूझबूझ से आगे बढ़ें, विनम्रता से काम निकालें 
कुंभ: आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, मन की चिंता दूर होगी 
भावुकता और ठगी से बचें, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा 
कुंभ: मानसिक तनाव दूर होगा, भाग्य का साथ मिलेगा 
कुंभ: नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक गतिविधियों में सहज बने रहेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास प्रभावी बनेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में सुधार आएगा. करीबियों से किया वादा बखूबी निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. भेंट संवाद पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. आस्था बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement