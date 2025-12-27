आज 27 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: शनिवार के दिन कुंभ राशि वालों की वित्तीय स्थिति रहेगी अच्छी, आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी

कुंभ - परंपरागत विषयों को गति देंगे. आर्थिक मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. कुल परिवार में सबका मान-सम्मान बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक लक्ष्यों पर फोकस होगा. अतिथि का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सरलता सहजता बढ़ेगी. रक्त संबंध मजबूत बने रहेंंगे. घर में श्रेष्ठ जनों का आगमन होगा. सूझबूझ व सहकार से कार्य करेंगे. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. परिवार में सबको साथ लेकर चलेंगे. भेंट चर्चा में सहज सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. करियर व्यवसाय में साहस पराक्रम रखेंगे. सहकार को बढ़ावा देंगे. व्यापार में लाभ वृद्धि में सफलता मिलेगी. बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंध सकारात्मक रहेंगे. प्रबंधन को बल मिलेगा. पेशेवरों में उत्साह रहेगा. धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. पैतृक विषयों में तेजी रखेंगे. संग्रह संरक्षण के प्रयास बढ़ाएंगे. बचत को बढ़ावा देंगे.

प्रेम मैत्री- घरेलु मामलों में सहज होंगे. परिवार में खुशियों का आगमन बना रहेगा. कुल परिवार के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्रों के संग सुख के पल बिताएंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सबसे तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. मेहमान का आगमन बना रहेगा. रिश्तों को मजबूत बनाने की भावना रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल होगा. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान व मनोबल उूंचा रहेगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. अपने लोगों को पार्टी देंगे.

शुभ अंक : 3 8 और 9

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

