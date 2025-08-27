scorecardresearch
 

आज 27 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: गणेश चतुर्थी पर आज कुंभ राशि वाले सूझबूझ से आगे बढ़ें, विनम्रता से काम निकालें

Aaj ka Kumbh Rashifal 27 August 2025, Aquarius Horoscope Today: व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें.

aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - सूझबूझ और विनय विवेक से जरूरी कार्य साधेंगे. लाभ का प्रतिशत साधारण बना रहेगा. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर सहयोग और विश्वास बनाए रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. समय साधारण है. व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. सबका मान सम्मान रखें.

नौकरी व्यवसाय-  आर्थिक मामलों में रुटीन पर ध्यान देंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. सूझबूझ से कार्य आगे बढ़ाएंगे. विविध विषयों में धैर्य रखेंगे. परिणाम पर निंयत्रण कठिन होगा. दबाव की स्थिति बने रहने की आशंका है.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में उतावलनेपन से बचने की जरूरत है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. आत्मअनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. कामकाज सामान्य रहेंगे. लापरवाही पर अंकुश रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद साधारण बना रहेगा. भेंटवार्ता में सजग रहेंगे. निजी संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता रखेंगे. भावुकता में आने से बचेंगे. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. परिवार के लोग सहयोग रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. आवेश में नहीं आएं. सहजता से कार्य करें. उकसाने से बचें. संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 5 8 9  

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सावधान रहें.

