आज 26 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों के आर्थिक प्रयास लाभकारी होंगे, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

कुंभ - भाग्य की रेखा और गहरी व प्रभावी बनेगी. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर बने रहेंगे. महत्वपूर्ण चर्चा आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद में सूझबूझ व धैर्य दिखाएंगे. विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. कामकाजी रुटीन बेहतर रखेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. वित्तीय पक्ष बेहतर होगा. आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों का साथ पाएंगे. पैतृक पक्ष का समर्थन बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. अधिकांश मामलों में सफलता पाएंगे. सामंजस्यता व सहकार बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- विभिन्न आर्थिक प्रयास लाभकारी होंगे. क्षमता से बेहरत प्रदर्शन बना रहेगा. वित्तीय जोखिम लेने का भाव रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी. प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा करने की सोच रहेगी. अन्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्रता में वृद्धि होगी. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. परस्वर विश्वास को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अड़चन अवरोध दूर होंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. जनसेवा बढ़ाएं.

---- समाप्त ----