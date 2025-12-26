आज 26 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: तेजी से कार्य करेंगे, उचित जगह बनाए रखेंगे

कुंभ - चहुंओर शुभता सहजता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देंगे. घर परिवार में खुशहाली आएगी. साख सम्मान संवारेंगे. कामकाज में लोगों संग मिलकर आगे बढ़ेंगे. साझा लाभ पर फोकस बनाए रखेंगे. रचनात्मक कार्य करनें में आगे रहेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. कार्यव्यवस्था पर जोर होगा.योजनाओं पर अमल बढ़ेगा. प्रबंध विषयों पर ध्यान देंगे. नए लोगों से संपर्क में सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ रहेगा. निजी विषयों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. सभी से तालमेल बढ़ाएगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार संवार पाएगा. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा. योजनाओं के क्रियान्वयन में सफल होंगे. नवाचार पर जोर रखेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति-- पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. धन संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. पूंजी व व्यवसाय बढ़ेगा. परिणाम पक्ष में साधने में आगे रहेंगे. संकोच दूर होगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. मित्र संबंध प्रगाढ होंगे. प्रियजनों के संग सुख से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. दोस्तों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मन के मामलों में उत्साह व पहल दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आधुनिकता पर जोर रखेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन के मामलों में उत्साह व पहल दिखाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 6 और 8

शुभ रंग : स्फटिक सफेद

आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. नया सोचें.

---- समाप्त ----