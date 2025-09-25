आज 25 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों के धनधान्य में वृद्धि होगी, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

कुंभ - भाग्य की चाल उम्दा बनी रहेगी. करियर कारोबार में मजबूती से आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. अनुकूलन का प्रतिशत बढ़त पर होगा. अन्य को आकर्षित करेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. कारोबार में तेजी आएगी. उन्न्ति के अवसर बढ़त पर बने रहेंगे. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. आर्थिक लाभ संवार पाएगा. नई ऊंचाइयां छूएंगे. दीर्घकालिक प्रयास गति लेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. धर्म आस्था विश्वास बल पाएंगे. यात्रा की स्थिति रहेगी.

नौकरी व्यवसाय - महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. पेशेवर तेजी से काम लेंगे. कामकाज में उत्साह बना रहेगा. करियर व्यापार पर जोर रखेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे.

धन संपत्ति- स्मार्ट वर्क बनाए रखेंगे. इच्छित लाभ के योग बनेंगे. सफलता का प्रतिशत उूंचा बना रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. प्रभावशील बने रहेंगे. जोखिम लेने की सोच रहेगी. सक्रियता बढ़़ाएंगे. भेंट चर्चाओं में सफल रहेंगे.

प्रेम मैत्री- आपसी संबंधां को मधुर बनाए रखेंगे. घर परिवार में अनुभव का लाभ लेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. प्रेम में सुख का संचार रहेगा. मन के मामलों को मजबूत बनाएंगे. चहुंओर सफलता मिलेगी. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. साहस संपर्क और पराक्रम बढ़ेगा. प्रदर्शन संवरेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. तेजी दिखाएंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 7 और 8

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. धर्मस्थल जाएं.

---- समाप्त ----