आज 25 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: शनिवार के दिन कुंभ राशि वाले कामकाज में पाएंगे सफलता, परिजन प्रसन्न रहेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 25 October 2025, Aquarius Horoscope Today: विभिन्न कार्यों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. व्यवसायिक मामले संवरेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. पैतृक पक्ष के चहुंओर शुभता रहेगी.

aquarius horoscope
कुंभ - प्रबंधन के प्रयासों में सक्रियता आएगी. कला और प्रतिभा के बल पर परिणाम पक्ष में बनाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. विविध योजनाओं व प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न कार्यों में गति आएगी. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. व्यवसायिक मामले संवरेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. पैतृक पक्ष के चहुंओर शुभता रहेगी. शासकीय विषय बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. कामकाज में उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी सहयोगी बने रहेंगे. पेशेवर योजनाओं को गति देंगे. कामकाजी संवाद में सफल होंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त करेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में अच्छा करेंगे. सभी सहयोगी होंगे. इच्छित उपलब्धियां बढ़ेंगी. योजनाओं को व्यस्थित ढंग से आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. जवाबदेह बने रहेंगे. नियम पालन में विश्वास बढ़ेगा. लक्ष्य साधेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. जीवन में हर्ष आनंद बढ़े़गा. घर परिवार में स्मरणीय पल निर्मित होंगे. अपनों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामलों में साहस बढ़ेगा. मन के रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रभाव से बात रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-  कार्यव्यवस्था संवरेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 7 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनि की प्रिय वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहयोग बढ़ाएं.

