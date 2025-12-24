scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 24 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले आर्थिक कार्यों में धैर्य से लें काम, रिश्तों की खुशी का ख्याल रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 24 December 2025, Aquarius Horoscope Today: कारोबारी गतिविधियों में धैर्य दिखाएं. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विवेक बनाए रखेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ने का समय है. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - बजट की अनदेखी करने सें बचें. खर्च और निवेश पर अंकुश बनाए रखें. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता रहेगी. कारोबारी गतिविधियों में धैर्य दिखाएं. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विवेक बनाए रखेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ने का समय है. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. तैयारी व स्मार्ट वर्किंग पर बल दें. रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय-  आर्थिक कार्यों में धैर्य से काम लें. अनुबंधों का पालन बनाए रखें. कार्यों को असहज स्थिति बनी रह सकती है. विविध विषयों में नीति नियम से चलें. योजनाओं में ढिलाई न दिखाएं. लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाए रखें.

धन संपत्ति- पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  वित्तीय कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विदेशी कार्य बनेंगे. गलतियां करने से बचें. बजट पर फोकस लाएं. पेशेवर विषयों में दबाव रहेगा. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयां में सजग रहें.

सम्बंधित ख़बरें

Aquarius daily health and work advice
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
कुंभ: मानसिक तनाव दूर होगा, भाग्य का साथ मिलेगा
मंगलवार के दिन कुंभ राशि वाले आर्थिक कार्यों में रखें धैर्य, बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे
Buddh transit
Budh Nakshstra Gochar: बुध देव बनाएंगे मालामाल! कुंभ समेत इन 5 राशियों के लिए खुलेंगे कमाई के नए रास्ते
Aquarius daily health and auspicious color advice
कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- स्वजन संग वक्त बिताएंगे. रिश्तों की खुशी का ख्याल रखेंगे. अपनों की कमियों को अनदेखा करें. भावनात्मक प्रयासों में सहज रहेंग. मित्रों संग सक्रियता और संवाद बनाए रखें. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार दे सकते हैं. रिश्ते निभाने के लिए प्रयासरत रहेंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- अनुपालन व अनुशासन बढ़ाएंगे. जरूरी बात ध्यान से सुनेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लेंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. रहन-सहन साधारण रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5, 6, 8, 9

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. नम्रता बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement