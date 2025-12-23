आज 23 दिसंबर 2025 कुम्भ राशिफल: मंगलवार के दिन कुंभ राशि वाले आर्थिक कार्यों में रखें धैर्य, बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे

कुंभ - जरूरी मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में मिश्रित प्रभाव का बना रहेगा. धैर्य और अनुशासन से लक्ष्य पूरे करेंगे. नीति नियम पर जोर होगा. घर परिवार में समता और न्याय पर जोर देंगे. विदेश के कार्यों में गति आएगी. कार्यगति साधारण रहेगी. सहज संकोच में बना रह सकता है. सबको जोड़ने का प्रयास बढ़ाएंगे. न्यायिक मामले उभर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. संबंध संवारने पर जोर होगा. बड़प्पन से काम लें. त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी. सभी का सम्मान रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी लेनदेन में सजग रहें. अधिकारों से समझौता न करें. बजट से आगे बढ़ें. विभिन्न प्रयासों में निरंतरता व सुधार की कोशिश बढ़ाएं. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी.

धन संपत्ति- कार्य व्यापार में खर्च और निवेश पर नियंत्रण बनाए रखें. कार्यविस्तार की सोच रहेगी. वरिष्ठ की सलाह से चलें. वित्त प्रबंधन पर जोर बढ़ाएं. आर्थिक विषयों में धैर्य रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. लाभ सामान्य रहेगा.

प्रेम मैत्री- नए लोगों से सजगता बनाए रखें. भावनात्मक संवाद में सावधान रहेंगे. विविध संबंध मिलेजुले रहेंगे. प्रेम के मामले साधारण बनेंगे. उतावली में न आएं. प्रेम में धैर्य रखेंगे. सहज नियंत्रण बनाए रखेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. विनम्रता पर जोर रखेंगे. करीबियों का सम्मान करेंगे. मितभाषी रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़बोलेपन में आने से बचें. स्वयं पर ध्यान दें. खानपान में सात्विकता लाएं. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. चर्चा में सजग रहें. बड़ी सोच रखें.

शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं.

