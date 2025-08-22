आज 22 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले लेनदेन में स्पष्टता रखें, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

कुंभ - मेहनत पर बल देने का समय है. कारोबार में लापरवाही में धोखा होने की आशंका है. पेशेवर विषयों को हल करने का भाव रहेगा. सतर्कता व सजगता से कार्य करें. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाएं. नीति नियम निरंतरता पर जोर दें. समय प्रबंधन से चलें. बजट पर नियंत्रण रखें. पेशेवर कार्यों में स्पष्टता बढ़ाएं. नए लोगों पर अत्यधिक भरोसा न करें. जल्द प्रतिक्रिया न दें. तार्किकता पर जोर देंगे. भावुकता से बचेंगे. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. कार्य व्यापार में अनुपालन अनुशासन रखें. अनुभवियों की सीख सलाह बढ़ाएं. सेवाक्षेत्र से जुड़े व्यक्ति सहज रहेंगे. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी. रुटीन संवारें.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सफेदपोश ठगों से सजग रहें. विभिन्न कार्यों में सहज रहें. बहस विवाद से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें. कारोबार गति लेगा.

प्रेम मैत्री- रिश्तों का ख्याल रखेंगे. भेंटवार्ता की अनदेखी से बचें. पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता बढ़ाने की कोशिश रहेगी. संबंधों में सरलता लाएंगे. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. वार्ता के लिए समय निकालें. प्रेम एवं व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रियजनों की सुनें.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रखें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. श्रमशील रहेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं. योग प्राणायाम बढ़ाएं. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

शुभ अंक : 3 4 6 और 8

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. फोकस रखें.

