आज 21 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: बजट से चलेंगे, लापरवाही पर अंकुश रखेंगे

कुंभ - कामकाजी गतिविधियों में सक्रियता दिखाएंगे.पेशेवर नियमितता व रुटीन पर ध्यान देंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. जिद व अहंकार का त्याग करें. मेहनत लगन से आगे बढ़ें. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. मेहनत और लगन से आर्थिक प्रयास बनेंगे. सहज सफलता बनी रहेगी.सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.वरिष्ठों और अनुभवियों से बनाए रखेंगे.लोभ प्रलोभन से बचेंगे.बजट से चलेंगे.लापरवाही पर अंकुश रखेंगे.लोगों की बातों में आने से बचेंगे.
नौकरी व्यवसाय- परिश्रम और प्रशिक्षण पर बल रहेगा.योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.प्रबंधन बनाए रखेंगे.उधारी न करें.पेशेवरता बनाए रखें.नियम व अनुशासन रखें.सेवाकार्य में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे.
धन संपत्ति- चर्चा में परिणाम के लिए उतावले न हों. कार्यक्षमताओं में वृद्धि होगी. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें.आर्थिक स्पष्टता बनाए रहें. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा.अनुशासन व परिश्रम पर जोर रहेगा.
प्रेम मैत्री- अन्य की बातों का सम्मान रखें.भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे.प्रेम स्नेह के मामलों में पहल से बचें.अपनों का मान सम्मान रखेंगे.धैर्य दिखाएंगे.अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे.वचन निभाएंगे.सामंजस्य बढ़ाएंगे.भरोसा बनाए रखें.तथ्यों पर ध्यान दें.संकोच बना रहेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्टनेस बढ़ाएं.समकक्ष सहयोगी होंगे.स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.अतिउत्साह में नहीं आएंगे.मनोबल बना रहेगा.
शुभ अंक : 2 3 8
शुभ रंग : पीतल के समान
आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.समयसीमा बनाए रहें.