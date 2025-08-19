आज 19 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों का लाभ पक्ष सुधरेगा, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

कुंभ - मन की बात कहने में सहजता बनाए रखेंगे. मित्रों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. कार्ययोजनाओं को उत्साह से पूरा करेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. सीखने सिखाने पर जोर देंगे. बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से करेंगे. पेशेवरता बनाए रहेंगे. भावनात्मक बातों में सहजता बनाए रहेंगे.



नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामलों में रुचि रखेंगे. करियर पर फोकस होगा. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे. कारोबार में सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी. लक्ष्यों को साधेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष उम्दा रहेगा. कार्यक्षेत्र में बचत पर जोर बना रहेगा. लाभ पक्ष सुधरेगा. तेजी से काम लेंगे. लेनदेन की चर्चाएं सफल होंगी. महत्वपूर्ण प्रयासो में सक्रियता आएगी. विविध परिणाम सकारात्मक रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह सुख की संरचना बनेगी. करीबियों के साथ यात्रा पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. प्रियजनों के विश्वास को बल मिलेगा. परिजनों से मेलजोल में रुचि रहेगी. भावनात्मक रूप से मजबूती पाएगा. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. बड़ों की सुनेंगे. सक्रिय रहेंगे. मनोबल बढ़ेगा. जरूरी व कामकाज में तेजी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पहल बनाए रखें.



