आज 17 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: भूमि भवन के कार्य बनेंगे, नियमों पर फोकस बनाए रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 17 October 2025, Aquarius Horoscope Today: सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों में सहजता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. बड़ा सोचेंगे. व्यक्तिगत रिश्तों को साधने संवारने में आगे रहेंगे.

कुंभ - भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रखें. व्यर्थ बातों व नकारात्मक सोच से बचें. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर में शुभता का संचार रहेगा. अपनों के साथ सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. सहकारिता का भाव बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सेहत का ख्याल रखेंगें. संबंधों में सहजता रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. बड़ा सोचेंगे. व्यक्तिगत रिश्तों को साधने संवारने में आगे रहेंगे. उत्साह और विश्वास से भरे रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- टीम पर फोकस रहेगा. रिसर्च वर्क को बढ़ावा देंगे. औद्योगिक लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास रहेगा. मामले लंबित न रखें. आवश्यक विषयों में पहल बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति रहेगी.

धन संपत्ति- नेतृत्व के मामले बेहतर रहेंगे. संपत्ति संग्रह में गति आएगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साझेदारी के मामले बेहतर रहेंगे. कार्यक्षमता बढ़त पाएगी. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. नियमों पर फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों से भेंट व मुलाकात बढ़ेगी. प्रेम में घनिष्ठता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार होगी. वचन निभाएंगे. सुखपूर्वक समय बिताएंगे. दाम्पत्य में भरोसा बढे़गा. मन के मामले संवरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्थायित्व पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.


शुभ अंक : 6 8 और 9
शुभ रंग : आसमानी
आज का उपाय : भक्तों की दुर्गमता को हरने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. विनय विवेक रखें.

