आज 17 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी, सक्रियता से आगे बढ़ेंगे

कुंभ - पारिवारिक पक्ष पर फोकस रहेगा. प्रबंधन की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चाओं को गति देंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. सभी मामलों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. करियर व्यापार बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे.योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. सौदेबाजी पक्ष में रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाएंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. अपेक्षित सफलता के संकेत बने रहेंगे. अनुकूलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- उद्यमिता पर बल रहेगा. सफलता के अवसर बढ़ेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक सौहार्द बनाए रखेंगे. सरलता से बात रख पाएंगे. प्रेम में शुभता रहेगी. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. संबंधां को संवारेंगे. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर ध्यान देंगे. घर पर फोकस बनाए रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 7 8

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : ग्रहों के राजा भगवान आदित्य सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. धैर्य रखें.

