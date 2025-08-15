scorecardresearch
 

आज 15 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों का मनोबल ऊंचा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दें

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 August 2025, Aquarius Horoscope Today: सहजता से आगे बढ़ेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में फोकस व तेजी बनाए रखेंगे.

कुंभ- सामाजिक वाणिज्यिक विषयों में अनुभव का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में स्मरणीय पल बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन के कामकाजी अवसर बने रहेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में फोकस व तेजी बनाए रखेंगे. सामाजिक पक्ष संवार पाएगा. विविध गतिविधियों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. कार्यगति में तेजी आएगी. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- योग्यता बल पाएगी. टीम को बढ़ावा मिलेगा.यात्रा हो सकती है. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. कार्य़स्तार पर जोर होगा. वचन वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों के विस्तार पर जोर होगा. लाभ का प्रतिशत बढ़त पाएगा. कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. तेजी बनाए रखने का प्रयास होगा. सहकारी एवं आर्थिक लक्ष्यों को गति देंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से शुभकर सूचनाएं प्राप्त होंगी. भेंटवार्ता में उत्साह बनाए रखेंगे. संबंधियों के साथ सुखद पल बांंटेंगे. बंधुत्व का भाव बढ़ेगा. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ सहयोग रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 5 6 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: दैत्यनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.

