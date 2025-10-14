scorecardresearch
 

आज 14 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: बहकावे में न आएं, आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं

Aaj ka Kumbh Rashifal 14 October 2025, Aquarius Horoscope Today: सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. कामकाजी मामलों में अच्छा करने का दबाव रहेगा.

aquarius horoscope

कुंभ - पेशेवर प्रयासों में सूझबूझ व संतुलन बढ़ाए रहेंगे. समय प्रबंधन पर जोर देंगे. सेवाकार्य में रुचि बढ़ाए रहेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर बने रहें. व्यवहार तर्कशील रहेगा. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. कामकाजी मामलों में अच्छा करने का दबाव रहेगा. विविध कार्योंं में गति तेज बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- मेहनत व स्मार्ट वर्किंग से विविध प्रयास गति पाएंगे. लेनदेन के मामले अपेक्षित बने रहेंगे. नौकरी में सकारात्मक स्थिति रहेगी. सफलता का प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- अन्य से संवाद में सावधान रहेंगे. उधार देने से बचेंगे. तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे. पेशेवरों में तालमेल बना रहेगा. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. बहकावे में न आएं. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- मन पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. जरूरी बात कहने में संकोच न करें. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं. सबके प्रति आदर सम्मान रखें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. निजी मामलों में स्पष्टता लाएं. संबंधों में पहल से बचें. चर्चा संवाद सहज बने रहें. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन व निरंतरता बनाए रखेंगे. शारीरिक संकेतों के प्रति सजग रहें. ध्यान प्राणायाम की आदत बनाए रहें. रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 5 6 8 और 9  

शुभ रंग :  गेंहुंआ
आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. क्षमाभाव पर जोर बनाए रहें.

