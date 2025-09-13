आज 13 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: शनिवार के दिन कुंभ राशि वालों की आर्थिक योजनाएं होंगी सफल, आत्मविश्वास बढ़ाएगा आगे

कुंभ - घरेलु जिम्मेदारियों को निभाने का दबाव बना रह सकता है. निजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. चर्चा में उतावलापन न दिखाएं. कामकाज में तथ्यों व प्रबंधन पर ध्यान देंगे. परिवार से नजदीकी बढ़ाएंगे. परिजनों से सुलह सलाह सामंजस्य बनाए रहेंगे. भावावेश में निर्णय नहीं लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाकर रखें. बड़ों का सानिध्य पाएं. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. सुनी बातों पर भरोसा करने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन पर फोकस बढ़ेगा. आत्मविश्वास और लगन से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सहज रहेंगे. करियर कारोबार में उत्साह से काम लेंगे. विभिन्न प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग पर जोर होगा.

धन संपत्ति - सुविधाओं में रुचि लेंगे. भौतिक संसाधनों को बढ़ाएंगे. भवन वाहन से संबंधी विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रबंधकीय भेंट व वार्ताओं में सफल होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक योजनाएं संवारें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों की बातों को अत्यधिक गंभीरता से न लें. सहजता और संवाद से वातावरण को सुखद बनाए रखें. जल्दबाजी में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. पारिवारिक मामलो में त्याग की भावना बनी रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. भेदभाव से बचें. हर्ष आनंद पर जोर बना रहेगा. स्वास्थ्य जांच कराएं.

Advertisement

शुभ अंक: 4 और 8

शुभ रंग: नीलम के समान

आज का उपाय: पूर्वजों पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य जल दें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सामंजस्यता रखें.

---- समाप्त ----