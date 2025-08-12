scorecardresearch
 

आज 12 अगस्त 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले कामकाज में प्रभावी रहेंगे, वचन के पक्के रहेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 August 2025, Aquarius Horoscope Today: कला प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. सहकारिता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

कुंभ- कला प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. सहकारिता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. घर परिवार में इच्छित वातावरण से खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. अतिथि आगमन बना रहेगा. परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सभी का समर्थन पाएंगे. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. विनम्रता रहेगी. साहस सामंजस्य बनाए रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. आपसी विश्वास बढ़ेगा. उचित अवसर पर अपनी राय रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सबका सहयोग बना रहेगा. चहुंओर शुभता की स्थिति बनी रहेगी. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे. वचन के पक्के रहेंगे. कारोबार में सहजता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- महंगी वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है. विविध वित्तीय मामलों पर फोकस रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. नियम अनुशासन बनाए रखेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. उधार देने से बचेंगे. बचत बैंकिग पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- कुल परिवार व कुटुम्ब के लोग सहयोगी होंगे. करीबी प्रसन्न बने रहेंगे. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. प्रियजनों को मान सम्मान रखेंगे. संस्कारां पर बल देंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे.
 
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवारेंगे. संवेदनशीलता बढ़ाकर रखेंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. निजी प्रयास बनेंगे. स्वास्थ्य संवार लेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2 3 8 और 9

शुभ रंग: कत्थई

आज का उपाय: हनुमान जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. आदर सत्कार रखें.

