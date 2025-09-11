scorecardresearch
 

Feedback

आज 11 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: सबका साथ और विश्वास पाएंगे, अतिथि का आदर सत्कार करेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 11 September 2025, Aquarius Horoscope Today: प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्र रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ- प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. सामाजिक एवं वाणिज्यिक विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. संकोच व अहसजता में कमी आएगी. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पर रहेगा. कारोबार में संपर्क संवाद बढ़ेगा. जरूरी विषयों में तेजी रखेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों की सुनेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता सफल रहेगी.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत में वृद्धि रहेगी. सहकार का भाव बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. मामले लंबित रखने से बचें. वचन पूरा करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

योजनाओं को गति मिलेगी, उचित अनुबंध सुधार पाएंगे 
धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, अपनी बात पर अड़े ना रहें 
वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगे  
लेनदेन में गति आएगी, पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे 
बैंकिंग कार्यों में सकारात्मकता रहेगी, पहल बनाए रखेंगे 

प्रेम मैत्री- परिवार के साथ हर्ष आनंद से रहेंगे. एक दूसर से सुख बांटेंगे. मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा. संबंधों में सहजता संतुलन रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्र रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य व्यक्तित्व सुधार पर रहेगा. मनोबल मजबूत होगा. विविध प्रयासों में गति आएगी. उत्साह बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 और 8    

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य तर्पण करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रवचन सुनें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement