आज 10 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: योजनाओं को गति मिलेगी, उचित अनुबंध सुधार पाएंगे

कुंभ - अपनों के बीच बेहतर संवाद और सामंजस्य रखेंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता में सहज सतर्कता बढ़़ाएंगे. कुल परिवार के रिश्तों को संवारेंगे. अनाश्यक बहस से बचेंगे. सहज संवाद बनाए रखेंगे. निजी विषयों घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. कुटुम्ब में उत्सव आयोजन संभव है. जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखने की भावना बल पाएगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. पारिवारिक मामलों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. नकारात्मक लोगों से दूरी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रभावशाली ढंग से अपना पक्ष रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर कारोबार अपनों का सहयोग रहेगा. विविध मामलों को गति देंगे. सभी सहयोग रखेंगे. कार्य व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. व्यक्तिगत प्रयास बेहतर होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष की मजबूती उत्साहित रखेगी. वित्तीय लाभ बेहतर बने रहेंगे. बचत व संग्रह में वृद्धि होगी.ं विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे. नवीन संभावनाएं बढ़ेंगी. योजनाओं को गति मिलेगी. उचित अनुबंध सुधार पाएंगे.

प्रेम मैत्री- सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे. भाव प्रदर्शन में सहज रहेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी विश्वास बढे़गा. जिद में न आएं. विरोधी शांत रहेंंगे. प्रभाविता बनी रहेगी. स्वास्थ्य जांच नियमित रखेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. आदरभाव रखें.



