आज 9 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: लेनदेन में गति आएगी, पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 9 September 2025, Aquarius Horoscope Today: तेजी रखेंगे. उत्सव से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी.

कुंभ - घर में श्रेष्ठ जन का आगमन बना रह सकता है. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साज संवार में रुचि बनी रहेगी. परंपरागत कार्यों को उचित दिशा व बढ़ावा देंगे. घर में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. भव्यता और साज संवार बनी रहेगी. तेजी रखेंगे. उत्सव से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. विविध कार्य पक्ष में बनेंगे. प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. जीत का भाव बना रहेगा. लेनदेन में गति आएगी. पेशेवर मेलजोल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयास अपेक्षित बने रहेंगे. संग्रह संरक्षण में वृद्धि बनी रहेगी. पैतृक व्यवसाय व संपत्ति पर ध्यान देंगे.योजनाओं को आगे संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ाएंग. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों से संवाद बेहतर बनाएगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. घर में शुभ संचार बना रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे. कुटुम्बियों संग तालमेल बढ़ाएंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बनेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. बड़ा सोचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवक्तित्व संवारेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. धनधान्य बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन वंदना करें. पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. लाल वस्तुओं का यथायोग्य दान बढ़ाएं. वचन निभाएं.

