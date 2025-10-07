आज 7 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वालों को धन से जुड़े मामलों में होगा लाभ, रहन सहन रहेगा आकर्षक

कुंभ - पारिवारिक प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अपनों के साथ खुशियों को बढ़ाएंगे. भव्यता और परंपरा संस्कार को बढ़ावा देंगे. कला कौशल पर जोर बना रहेगा. निजी विषयों में रुचि लेंगे. घर में अनुशासन रखेंगे. उत्सव आदि से जुड़ेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में प्रभावशीलता बढ़ाएंगे. चहुंओर तेजी बनी रहेगी. घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा. परंपराओं का पालन करेंगे. धन संपत्ति में रुचि बनी रहेगी. वाणी व्यवहार बेहतर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों को शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सफलता प्राप्ति का भाव बढ़ेगा.

धन संपत्ति- अपनों की ओर से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. बैंकिंग कार्यों को बढ़ावा देंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. धनसंग्रह में वृद्धि होगी. पैतृक पक्ष पर ध्यान देंगे. योजनाओं को आगे संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. परिवारिक खुशियां को बढ़ाएंगे. रक्त संबंधों में मजबूती रहेगी. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथियों का आगमन बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बने रहेंगे. वातावरण में शुभता का संचार रहेगा. कुटुम्बियों से तालमेल बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिथिगण आएंगे. रहन सहन आकर्षक होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वयं के व्यक्तित्व को संवारेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : हल्का भूरा

आज का उपाय : परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आदरभाव व विनय बढ़ाएं.

