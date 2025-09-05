आज 5 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले कामकाज पर फोकस रखेंगे, प्रलोभन में न आएं

कुंभ - बजट की स्थिति मिश्रित बनी रहेगी. वित्तीय दबाव का सामना कर सकते हैं. निवेश के मामले योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. धैर्य और न्यायपूर्ण रीति नीति से आगे बढ़ते रहें. प्रशासनिक मामलों में दिखावा लापरवाही व चूक करने से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. स्वजनों का सहयोग रहेगा. अतिउत्साह में न आएं. विपक्ष से सतर्क रहें. निवेश के प्रयासों में सक्रियता आएगी. करियर कारोबार सहज बना रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. अफवाह में न आएं. नीति नियम पर जोर दें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष साधारण रहेगा. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. खर्च पर अंकुश बनाए रखें. दूर देश के कामकाज पर फोकस रखें. कमतर बातों को अनदेखा करें. पेशेवर मामलों में रहेंगे.

धन संपत्ति- निवेश कार्यों को बढ़ाएंगे. वित्तीय विषयां में लुभावने प्रस्तावों से बचें. प्रलोभन में न आएं. व्यवसायिक सफलताएं सामान्य रहेंगी. लेनदेन बढ़ाने का प्रयास रहेगा. योजनानुसार कार्य करें.

प्रेम मैत्री- अपनों के बीच वार्तालाप बेहतर बना रहेगा. मन की बात रखने में विनय विवेक बढ़ाए रखेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य से काम लें. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. एक दूसरे की खुशी का ख्याल होगा. रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य के चुनाव पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. प्रबंधन बढ़ाएं. मनोबल व विनम्रता बनाए रखें. आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से बढ़ें.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 6 8 और 9

शुभ रंग : बेबी ब्लू

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. दान धर्म बढ़ाएं.

---- समाप्त ----