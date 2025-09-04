scorecardresearch
 

आज 4 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: जल्दबाजी न दिखाएं, सहयोग की भावना रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 4 September 2025, Aquarius Horoscope Today: खर्च निवेश पर नियंत्रण रखें. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. दूर देश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे.

कुंभ - कामकाज का दबाव बना रह सकता है. निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें. स्मार्ट डिले की नीति का अनुसरण करेंगे. पेशेवर सावधानी से काम लेंगे. रिश्तों में पहल बनाए रखेंगे. सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रदर्शन करेंगे. निजी संबंध बल पाएंगे. खर्च निवेश पर नियंत्रण रखें. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. दूर देश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में धूर्तों की संगति से बचें. प्रलोभन भरे प्रस्तावों को अनदेखा करें. कामकाज में सजग रहें. नियमों पर जोर दें. कार्य विस्तार के लिए अवसर का इंतजार करें.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण मामलों में फोकस रखें. पेशेवरों का साथ बना रहेगा. कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी. व्यापार व्यवसाय में सहजता बढ़ाएंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. सहयोग की भावना रखेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता व मिठास बनी रहेगी. एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें. प्रेम स्नेह से काम लें. मन के मामले मिलेजुले रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखेंगे. संपर्क संवाद सूधारेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार से बचें. रहन सहन आकर्षक रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यवस्था व स्वास्थ्य पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 3 4 6 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. लेनदेन में सजग रहें.

