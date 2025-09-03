आज 3 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले व्यावसायिक उन्नति पर फोकस बनाए रखेंगे, अपनों की खुशी बढ़ाएंगे

कुंभ - आर्थिक उछाल के संकेत हैं. पेशेवर मामलों पर ध्यान बढ़ाएंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पाएगा. शासन के प्रयासों को गति देंगे. जरूरी कार्य समय करेंगे. आर्थिक मामलों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. निसंकोच कदम आगे बढ़ाएं. कार्यव्यापार में साहस दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- विविध मामले पक्ष में बनेंगे. उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. प्रभावी परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. तर्कशीलता बनाए रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लक्ष्य अनुकूल बने रहेंगे. व्यावसायिक उन्नति पर फोकस बनाए रखेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. बड़े प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. वित्तीय हित साधने में सफल होंगे. योजनाओं में गति आएगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में स्पष्टता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 2 5 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहज रहें.

---- समाप्त ----