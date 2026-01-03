आज 3 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे, मामले पक्ष में बने रहेंगे

कुंभ - मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. साहस से महत्वपूर्ण कार्य बनाएंगे. आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञा का अनुसरणर बनाए रखेंगे. शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार के साथ समय बिताएंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. तेजी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. सभी प्रसन्न रहेंगे. पेशेवर प्रयासों व उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान बल पाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा.

धन संपत्ति- सकारात्मक स्थिति का लाभ उठाएंगे. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करेंगे. विभिन्न कार्योंं से उत्साह से जुड़ेंगे. साथियों में विश्वास बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. मामले पक्ष में बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी को बढ़ावा देंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे. उत्साह उमंग से माहौल ऊर्जामय बनाए रखेंगे. जरूरी बात करीबियों से साझा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. मित्रों को समय देंगे. बड़़प्पन रखेंगे. सबका साथ बना रहेगा. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्कूली शिक्षा पर जोर होगा. व्यक्तित्व निखरेगा. जीवनशैली बेहतर बनाएंगे. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सजगता बढे़गी. सेहत अच्छी रहेगी. योग अपनाएंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 8

शुभ रंग : नीलम समान

आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. स्पष्टता बढ़ाएं.

