आज 2 सितंबर 2025 कुम्भ राशिफल: योजनाओ को समर्थन मिलेगा, साहस पराक्रम बढ़ेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 September 2025, Aquarius Horoscope Today: रुटीन सूचनाएं प्राप्त हांगी. कारोबारी संबंध बल पाएंगे. कारोबार के मामले गति लेंगे. आर्थिक गतिविधियों में अनुशासन बनाए रखें. शासन प्रशासन के मामलो में सुधार बढ़ाएंगे.

कुंभ - करियर के महत्वपूर्ण कार्योंमें उत्साह दिखाएंगे. मित्रों को साथ बनाए रखने की कोशिश करें. कार्य व्यापार प्रभावी रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. रुटीन सूचनाएं प्राप्त हांगी. कारोबारी संबंध बल पाएंगे. कारोबार के मामले गति लेंगे. आर्थिक गतिविधियों में अनुशासन बनाए रखें. शासन प्रशासन के मामलो में सुधार बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सत्ता के करीबी बने रहेंगे. प्रबंधन से सहयोग प्राप्त होगा. कार्य व्यापार संवार पर रहेगा. महत्वपूर्ण प्रयासों में समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी  रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक क्षेत्र में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. तेजी से निर्णय ले सकेंगे. उच्च प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे. बड़ी उपलब्धियां संभव होंगी. योजनाओ को समर्थन मिलेगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम में परस्पर स्नेह और उत्साह बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में पहल करेंगे. रिश्तों सहजता रहेगी. मित्रों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं. मन की बात कहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में प्रभावी रहेंगे. परिजनों से खुशी साझा करेंगे. बुद्धि विवेक एवं व्यक्तित्व संवार पाएगा. मनोबलऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.
 

