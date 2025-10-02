scorecardresearch
 

आज 2 अक्टूबर 2025 कुम्भ राशिफल: दशहरा पर आज कुंभ राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे अच्छा

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 October 2025, Aquarius Horoscope Today: नए लोगों व अपरिचितों से संवाद में सजगता बरतें. पेशेवर मामलों में सामान्य परिणाम बनाए रखेंगे. खर्च निवेश पर नियंत्रण रखें.

कुंभ - आर्थिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं. दूर देश की यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं. लेन देन में स्पष्टता रखेंगे. विदेश के कार्य बनेंगे. सावधानी से काम लेंगे. रिश्तों में पहल से सभी प्रभावित होंगे. नए लोगों व अपरिचितों से संवाद में सजगता बरतें. पेशेवर मामलों में सामान्य परिणाम बनाए रखेंगे. खर्च निवेश पर नियंत्रण रखें. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में संतुलित स्थिति रखेंगे. प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. कार्य विस्तार बना रहेगा. अवसर का इंतजार करें. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवर संबंधों में जिद बचें. सजगता बनाए रहें. नियमों पर जोर दें.

धन संपत्ति- विभिन्न कार्यों में अनुपालन अनुशासन रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी. व्यापार में सहजता बढ़ाएंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. पेशेवरों का साथ बनाए रहें.

प्रेम मैत्री- अतिउत्साह की स्थिति में आने से बचें. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखेंगे. संपर्क संवाद सूधारेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. आपसी सद्भाव बनाए रखें. प्रेम स्नेह एवं मन के मामले मिलेजुले रहेंगे. गोपनीयता पर जोर रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था व स्वास्थ्य पर ध्यान दें. उत्साह मनोबल ऊंचा रखें. रहन सहन सामान्य रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक : 2 3 6 8

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. वार्ता में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----
