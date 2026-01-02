scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 2 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: खर्च पर नियंत्रण रहेगा, स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 2 January 2026, Aquarius Horoscope Today: धनधान्य बढ़ेगा. मानसम्मान की प्राप्ति होगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवरेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ - मित्रों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आवश्यक कार्योंं को गति देगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सावधानी बरतेंगे. मानसिक संबंध मजबूत रहेंगे. बुद्धि कौशल से जगह बनाएंगे. आवश्यक कार्य तेजी से पूरे करेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में प्रभावशाली रहेंगे. खर्च पर नियंत्रण रहेगा. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों को गति मिलेगी. सभी को आकर्षित करने में सफल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- नौकरीपेशा अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. स्थितियां सकारात्मक बनी रहेंगी. करियर संबंधी मामलों मं अपेक्षित सफलताएं पाएंगे.

धन संपत्ति-- धनधान्य बढ़ेगा. मानसम्मान की प्राप्ति होगी. लाभ एवं विस्तार के कार्य संवरेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढाएंगे. नियमों का पालन करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

उत्साहित रहेंगे, लोभ करने से बचें
New Year 2026 Rashifal
मेष-कुंभ-मीन पर साढ़ेसाती, जानें सूर्य के साल 2026 में कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल
गैर जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्रा से बचें
Aquarius daily horoscope advice and lucky color for today
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
साल के आखिरी दिन कुंभ राशि वाले न करें ये एक गलती, बड़बोलेपेन से बचें

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ उत्साहित रखेगा. मित्रों संग यादगार पल बिताएंगे. अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मन के संबंधों में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. बड़़प्पन रखेंगे. शुभ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रखेंगे. साहस से आगे बढ़ेंगे. बौद्धिक गतिविधियों में सफलता पाएंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 4 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी
आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. मैत्री भाव बढ़ाएं. आज्ञापालन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement